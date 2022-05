Près de 3000 postes ouverts pour le pipeline Niger-Bénin

Le gouvernement du Bénin lance le recrutement de 3000 personnes pour la construction du pipeline Niger-Bénin.

A travers l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), le gouvernement recrute pour près de 3000 postes sur le projet de construction du pipeline Niger-Bénin.

Les détails sur le recrutement sont disponibles sur https://emploi-pipeline.gouv.bj/

https://www.sica.anpe-bj.org/admin/offre_emploi_externe/candidat

D’une longueur totale de 1980 km dont 675 km sur le territoire national, le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) vise la construction d’un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire national.

Le système de pipeline intégré sera utilisé pour le transport de pétrole brut en vue de l’acheminement vers les marchés internationaux.

Le pipeline traversera les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, dix-sept (17) communes et cent cinquante-deux (152) villes et villages qui bénéficieront de plusieurs infrastructures.

M. M.

Les profils recherchés par West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo)

1) 2 Assistants Ingénieurs

2) 258 Agents De Sécurité

3) 2 Aides De Cuisine

4) 2 Assistants Administratifs

5) 2 Assistant D’achats

6) 2 Assistants De Béton-Station

7) 2 Assistants De L’atelier De Préfabrication

8) 40 Assistants De Nettoyage (Agent D’entretien)

9) 2 Assistants De Sécurité

11) 1 Assistant Logistique

12) 3 Ouvriers D’entretien De Véhicule

13) 3 Ouvriers De Ficelage Et Commande Pour La Grue

14) 4 Automaticiens Et Instrumentistes Certifiés Oil & Gas

15) 24 Bûcherons

16) 52 Charpentiers

17) 65 Chauffeurs

18) 41 Conducteurs De Camion À Benne

19) 4 Conducteurs De Camion Bétonnière

20) 11 Conducteurs De Camion Léger

21) 2 Conducteurs De Camion Plateau Surbaissé

22) 14 Conducteurs De Camion-Citerne

23) 3 Conducteurs De La Grue

24) 6 Conducteurs De Rouleur Compresseur

25) 18 Conducteurs De Tombereau

26) 12 Conducteurs De Tracteur

27) 24 Conducteurs De Véhicule D’ingénierie De Soudage

28) 2 Conducteurs De Véhicule Réfrigéré

29) 187 Conducteurs De Véhicules Utilitaires

30) 1 Coordinateur Du Projet

31) 4 Coordonnateurs De Construction

32) 20 Cuisiniers

33) 3 Électriciens

34) 4 Électriciens Basse Et Moyenne Tension En Milieu Industriel

35) 32 Ferrailleurs

36) 14 Gréeurs

37) 114 Maçons

38) 1061 Manœuvres

39) 4 Mécaniciens Spécialistes Des Grosses Pompes Et De Gros Générateurs

40) 21 Menuisiers

41) 66 Monteurs D’échafaudage

42) 4 Nettoyeurs

43) 21 Officiers De Sécurité

44) 11 Operateurs D’équipement

45) 20 Opérateurs De Brise-Roche

46) 11 Opérateurs De Bulldozer

47) 26 Opérateurs De Grue

48) 22 Opérateurs De Pelleteuse

49) 48 Opérateurs Excavateurs

50) 3 Ouvriers D’entretien De Climatiseur

51) 3 Ouvriers D’entretien De Véhicule

52) 3 Ouvriers De Ficelage Et Commande Pour La Grue

53) 36 Ouvriers De Revêtement

54) 16 Ouvriers De Sablage

55) 5 Ouvriers Du Béton

56) 52 Plâtriers

57) 3 Plombiers

58) 4 Réparateurs D’équipement

59) 4 Sableurs Et Peintres Certifiés Oil & Gas

60) 11 Soudeurs

61) 4 Soudeurs Certifiés Oil & Gas

63) 1 Traducteur

64) 113 Travailleurs De Renfort (Ferrailleurs)

65) 4 Tuyauteurs Certifiés Oil & Gas

21 mai 2022 par