Près de 200 enseignants radiés

Par décision en date du 24 décembre 2019, le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo a infligé la sanction de rupture de contrat de travail aux agents contractuels de l’Etat qui ont refusé de participer aux évaluations diagnostiques des 24 août et 7 septembre 2019. Ceci conformément aux dispositions des articles 234 et 301 de la loi 015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut général de la Fonction publique. Les enseignants contractuels concernés par cette décision sont au nombre de 192.

Akpédjé AYOSSO

