La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné jeudi 30 novembre 2023, 19 cybercriminels à une peine de 07 ans de prison ferme. Plusieurs chefs d’accusation pèsent sur les mis en cause.

07 ans de prison ferme, et 02 millions d’amende, c’est le verdict prononcé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme jeudi 30 novembre 2023, dans un dossier impliquant 19 cybercriminels. Les prévenus sont poursuivis pour des faits d’escroquerie en ligne, faux dons, faux prêts, faux coupons de paris sportifs, etc. Selon les déclarations à la barre, les mis en cause dans leur mode opératoire, se font également passer pour des marabouts.

La CRIET au terme de l’audience du jeudi 30 novembre, a décidé de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner chacun à une peine de 07 ans de prison ferme, et au paiement d’une amende de 02 millions de francs CFA chacun.

En détention provisoire depuis plusieurs semaines, ils retournent en prison purger leurs peines.

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, plusieurs centaines de gaymans ont été condamnés à diverses peines par la CRIET. En Conseil des ministres mercredi 29 novembre 2023, le gouvernement a décidé de remplacer l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), bras opérationnel de la police dans e cadre de la lutte contre la cybercriminalité par le Centre national d’investigations numériques (CNIN).

F. A. A.

4 décembre 2023 par