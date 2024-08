Un nouveau livre intitulé « Pour une Révolution Industrielle et Minière en Afrique » vient de paraitre. Cet ouvrage cherche à définir les contours d’une révolution industrielle africaine qui sera à même de garantir son développement durable et résoudre les maux socioéconomiques du continent.

L’auteur établit un diagnostic sans complaisance, chiffres à l’appui, du secteur minier africain et étudie la sous-industrialisation de l’Afrique. Pour y arriver, il commence par une explication du fonctionnement de l’industrie minière sur ses différents aspects. Les attributs miniers de l’Afrique sont ensuite passés en revue. Il commence par une vue globale de la région subsaharienne. Ensuite, il réduit le champ d’étude à la sous-région ouest-africaine, pour enfin se focaliser sur le Sénégal. Cette approche permet d’analyser la problématique minière du continent à l’aune des données économiques, sociales et environnementales, et de proposer des solutions. Le lien sacré et séculaire qui lie les mines et l’industrie est ensuite étudié à travers les quatre révolutions industrielles qui se sont succédé depuis le 18ᵉ siècle. Cette transition permet à l’auteur de mesurer le retard industriel du continent, d’en expliquer les causes et d’analyser les conséquences sur la vie des populations. Enfin, il définit les mécanismes à suivre pour industrialiser l’Afrique face aux défis économiques et au dictat climatique des pays occidentaux et des organismes internationaux.

Des exemples récents tirés de plusieurs pays aident à saisir ces questions à-bras-le-corps. Il s’agit, entre autres, du bras de fer entre les entreprises minières étrangères et les pays de l’AES. L’auteur cite, en exemple, la délinquance fiscale des sociétés minières au Sénégal normalisée par le laxisme d’État, ou la mal gérance qui a réduit un fleuron national comme les ICS à une entreprise prive ou le Sénégal ne détient que 20%.

À propos de l’auteur :

L’auteur du livre est le Docteur-Ingénieur Cheikh Cissé. Il est actuellement Ingénieur en Propulsion Aéronautique chez BOEING. Cet expert en Mécanique Aéronautique est aussi un Ingénieur Civil des Mines formé à l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne qu’il a intégré après deux ans de Classes Prépa scientifiques.

est connu dans le milieu de la recherche à travers ses publications et ses activités de peer-review pour plusieurs journaux internationaux à fort impact chez Elsevier, SAGE ou IOP Publishing. Auteur de plusieurs articles dans les grandes revues scientifiques, il a récemment déposé un brevet d’invention (en cours d’examen) sur l’optimisation des composants des moteurs d’avions.

Le livre est disponible sur Amazon sous format relié et ebook : https://shorturl.at/ydhTo

Pour toutes informations, veuillez contacter astegpress@gmail.com

31 août 2024 par