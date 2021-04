Porto-Novo bat le record de mobilisation pour Talon-Talata

Le candidat Patrice Talon était, accompagné de sa colistière Chabi Talata, ce jeudi 08 avril 2021 à Porto-Novo la capitale du Bénin dans le cadre de la campagne à l’élection présidentielle du 11 avril prochain.

Au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, l’ambiance était celle de la finale d’un match de football lors du meeting du candidat Patrice Talon. Une haie humaine accueille le duo Talon-Talata à l’entrée du stade. Les gradins, la tribune et même la pelouse de jeu sont pris d’assaut par les populations qui se sont massivement déplacées au stade. Les ”Vouvouzéla” sifflent lorsque le candidat Patrice Talon et sa colistière Chabi Talata accèdent au stade. Le duo, face aux tribunes, fait le tour du stade et fait ses civilités aux populations. Tout le stade scande comme un seul homme :"10 ans", "KO !". Certains agitaient des fanions à l’effigie du duo Talon-Talata. Les jeunes, les femmes, têtes couronnées, personnalités de la ville de Porto-Novo étaient nombreux dans l’enceinte du stade décoré d’affiches aux messages évocateurs. « Porto-Novo dit Oui ! », « Notre Président c’est Talon », « passons à la vitesse supérieure », sont, entre autres, les écrits sur les affiches. Un des sympathisants du duo traverse la pelouse habillé d’un maillot portant le dossard "PAG" et du numéro ”10". Le duo prend place à la tribune officielle après des civilités aux têtes couronnées. Le candidat Patrice Talon parle ensuite à la foule.

