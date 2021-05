Pont métallique de Tokpota, un danger pour les usagers

Le pont métallique sur la traversée des marécages à Tokpota dans la ville de Porto-Novo est en état de dégradation avancée au grand dam des usagers.

Inauguré depuis plus de 20 ans par feu Prof Albert Tévoédjrè (ministre chargé du plan du Général Kérékou), le pont métallique de Tokpota n’est plus en bon état. Cet ouvrage en double voie présente de plus en plus des signes de dégradation, avec ses bases en métal rouillé. Cela constitue au quotidien un danger pour la sécurité des usagers.

Si rien n’est fait, le pont pourrait céder dans une brève échéance, compte tenu de l’âge et de l’état de rouille de l’ouvrage.

Les autorités devront prendre les dispositions nécessaires pour éviter le pire.

