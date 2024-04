Policiers et civils devant le procureur ce lundi

Les agents de la police républicaine, auteurs de la bavure policière observée à travers une vidéo vendredi 12 avril 2024 sur la toile, et les civils témoins de la scène de violence, seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou, lundi 15 avril 2024.

Des interpellations après une bavure policière à Natitingou, ville située dans le Nord-Ouest du Bénin, dans le département de l’Atacora. Vendredi 12 avril 2024, une vidéo montrant une scène de violence sur un civil a suscité colère et indignation dans l’opinion. Dans la vidéo qui a fait le tour de la toile, on observe environ 05 policiers, debout à côté d’un véhicule pick-up blanc, en train de maîtriser un civil au pied d’une moto de marque Bajaj. Dans la vidéo, on voit également un homme en uniforme, assener de violents coups de rangers au civil.

Les policiers auteurs de la scène de violence et les personnes présentes sur les lieux au moment des faits, selon plusieurs sources, sont convoqués au tribunal de Natitingou lundi 15 avril 2024. Le jeune homme, auteur de la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, est également convoqué.

La scène de violence observée dans la vidéo serait liée à la répression des infractions au code de la route. Infractions pour lesquelles la police depuis quelques semaines, arraisonnent les citoyens qui enfreignent aux règles de sécurité routière. Opération d’envergure nationale au cours de laquelle le zèle de certains agents de police suscite la colère des citoyens.

14 avril 2024 par ,