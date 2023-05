Plusieurs policiers arrêtés après une arnaque d’opérateurs Mobile money

A la prison civile d’Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé, plusieurs policiers ont été arrêtés. Agents de la garde pénitentiaire pour la plupart, ils seraient impliqués dans une arnaque d’opérateurs Mobile money (MoMo).

Depuis sa cellule à la prison civile d’Akpro-Missérété, un détenu est parvenu à vider les comptes de plusieurs opérateurs Mobile money. Les victimes, au nombre de 70 environ, ont saisi le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’enquête ouverte après les plaintes successives, ont permis d’identifier le détenu comme étant le cerveau d’un réseau dans lequel plusieurs policiers seraient impliqués.

Le mode opératoire de ce détenu selon nos sources, consiste à envoyer ses complices auprès des agents marchands pour faire des retraits d’argent. Ce qui lui permet de récupérer leurs numéros marchands. Une fois que les numéros marchands sont récupérés, il appelle ensuite ses victimes en se faisant passer comme le représentant d’un opérateur GSM, et leur demande de valider un code qu’il leur envoie. Dès que l’agent marchand valide ce code, cela prélève automatiquement de l’argent sur le compte marchand pour le compte d’un proche au détenu. Ce dernier aurait profité d’une période de soins au CHD Porto-Novo pour opérer.

Le réseau dirigé par le détenu selon nos sources, cible les opérateurs moins avertis installés hors des grandes villes.

Dans ce dossier, l’épouse du prisonnier, sa sœur et un proche ont été placés sous mandat de dépôt. Plusieurs autres personnes sont poursuivies et placées sous convocation.

