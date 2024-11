Plusieurs outils saisis à Lokossa et à Houéyogbé

Une opération menée par la Brigade de contrôle a permis de saisir à Lokossa et Houéyogbé plusieurs outils des exploitants illégaux de carrières de gravier le samedi 23 novembre 2024.}}

Une équipe de la Brigade de contrôle a effectué une descente inopinée sur les sites d’exploitation illégale de gravier de Gbéguido à Lokossa, et de Drè, dans la commune de Houéyogbé.

En pleine activités d’exploitation illégale, les exploitants à la vue des éléments de la Brigade ont pris la fuite, abandonnant leurs outils de travail. Selon les informations, une moto, une motopompe, des pelles, des tamis, des pioches, et plusieurs autres outils ont été saisis sur les lieux.

Par ses descentes inopinées, la Brigade de contrôle entend lutter contre les dégâts environnementaux, et le pillage des ressources minérales dans le département, obligeant ainsi les contrevenants à formaliser leurs activités.

En dépit des opérations de déguerpissement et de fermeture périodiques, l’exploitation illégale de carrières s’intensifie dans le département du Mono.

Aubin Ahéhéhinnou

26 novembre 2024 par ,