Plusieurs motos saisies pour non port du masque

La Police républicaine veille à l’application stricte de la mesure du port de masque. Ce mardi 12 mai 2020, des agents ont été déployés sur les axes routiers de Cotonou pour contrôler le port du masque par les usagers de la route (motocyclistes, automobilistes et autres). Plusieurs motos ont été saisies et les conducteurs fautifs amendés.

De PK10 jusqu’au carrefour Gbèdjromèdé, les policiers ont saisi des motos de plusieurs contrevenants pour non port du masque de protection recommandé par le gouvernement afin d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Les contrevenants sont tenus de payer des amendes avant de récupérer leurs motos.

L’opération se déroule un peu partout à Cotonou et dans d’autres villes du pays a expliquer un agent des forces de l’ordre.

12 mai 2020 par