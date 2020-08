Plusieurs motos saisies à la plage de Fidjrossè

Les éléments du commissariat du 12ème arrondissement de Cotonou au cours d’une opération ont saisi plusieurs motos à la plage de Fidjrossè.

Il est reproché aux propriétaires des motos saisies, la fréquentation de la plage dans le contexte actuel de la crise sanitaire du Coronavirus.

Selon la police, aucune faveur ne sera accordée aux contrevenants.

Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont l’interdiction de la fréquentation des plages, et les regroupements de plus de 50 personnes.

