Plusieurs magistrats prennent la toge

Le Ministère de la justice et de la législation a procédé, vendredi 23 octobre 2020, au port de robe à 76 nouveaux magistrats.

En prélude à leur prestation de serment, des magistrats déployés dans les juridictions ont reçu leur toge. S’adressant aux récipiendaires, Timothée Yabit le directeur adjoint de cabinet au ministère de la justice, a rappelé que la robe n’est pas un simple uniforme mais une invitation au respect de la déontologie du corps auquel ils appartiennent. "On ne connait pas tout. Il faut se remettre en cause à tout moment et au quotidien", a conseillé Lawani Badirou, secrétaire général du ministère de la justice.

M. M.

24 octobre 2020 par