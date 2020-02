Plusieurs localités de l’Atacora raccordées au réseau électrique

Le secrétaire général du ministère de l’énergie, Jean-Claude GBODOGBE au cours d’une tournée effectuée du 11 au 15 février 2020, a procédé à la mise en service officielle de micros centrales photovoltaïques dans le département de l’Atacora. Autrefois sombrées dans l’obscurité, les localités de Kountori dans la commune de Cobly ; Tabota et Dipoli dans la commune de Boukoumbe ; Kaobagou, Firou et Fetekou dans la commune de Kerou bénéficient désormais de l’énergie électrique.

En plus de ces micros centrales photovoltaïques, un château d’eau a été implanté dans chaque village pour permettre aux populations de s’approvisionner en eau potable (en moyenne 200 ménages, soit environ 1000 personnes seront impactées dans chaque localité). Réalisés par l’ABERME, ces équipements ont coûté 338 965 700 FCFA à Kountori ; 216 353 750 FCFA à Tabota ; 268 213 100 FCFA à Dipoli et 338 965 700 FCFA aussi bien à Kaobagou, à Firou qu’à Fetekou.

Présents sur les lieux lors de la mise en service des équipements, Didier KOUANDE-SOUNON et Maguidou KORA GBERE, chargés de mission du préfet du département de l’Atacora, ont exhorté les populations à bien entretenir les ouvrages en les préservant notamment des actes de vandalisme des individus malintentionnés.

Selon Jean-Claude GBODOGBE, secrétaire Général du ministère de l’énergie, l’objectif du gouvernement à travers la réalisation de ces équipements, est d’apporter l’énergie électrique dans toutes les contrées du Bénin. Il a sensibilisé les populations sur la nécessité de s’abonner massivement afin de sortir de l’obscurité et éloigner l’insécurité.

Pour faciliter cela, le gouvernement a ramené le coût de raccordement à 50.000 FCFA.

Les populations des villages bénéficiaires à travers les élus locaux ont adressé leurs remerciements au gouvernement de la Rupture et du Nouveau Départ, et à son président Patrice Talon.

F. A. A.

