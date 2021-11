Plusieurs habitations envahies par la mer à Agoué

Inondation à Agoué et à Hilacondji, deux localités de la commune de Grand-Popo. La mer est sortie de son lit depuis le 02 novembre dernier, et se retrouve dans les habitations. Impuissantes face aux affres de l’océan, les autorités locales et la population lancent un cri d’alerte au président de la République Patrice Talon et son gouvernement.

Par le passé, la mer selon les populations, n’a jamais atteint le niveau auquel il se retrouve aujourd’hui. Il est déjà à moins de 90 m de la route inter-Etats Cotonou-Lomé à Agoué, et si rien n’est fait, la situation pourrait d’empirer. Même situation à Hilacondji.

Maisons, motels, et autres habitations sont envahis par les eaux.

Face à la situation, les élus locaux et la population ont lancé un cri d’alerte au chef de l’État Patrice Talon. « On n’est impuissant, que cela soit le conseil communal ou l’arrondissement, nous sommes impuissants parce que nous n’avons rien pour pouvoir dire arrête toi, mer », a confié la cheffe de l’arrondissement d’Agoué, Rosine Chantale Romao dans un entretien accordé à Ledefiinformation. « On n’a rien que d’attendre les travaux qui vont démarrer d’ici peu », a-t-elle ajouté.

Sous l’effet des eaux de l’océan Atlantique, plusieurs ménages se retrouvent sans abri dans ces localités du département du Mono.

F. A. A.

7 novembre 2021 par