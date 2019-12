Plusieurs dégâts matériels au marché Gbégamey

C’est la tristesse et la désolation dans le rang des usagers du marché de Gbégamey, dans la ville de Cotonou. Un incendie ravageur a consumé dans la nuit du samedi au dimanche 15 décembre 2019, plusieurs magasins.

Selon les informations rapportées par ‘’Frissons radio’’, des sacs de charbon, des céréales et des bidons d’huile ont été consumés. Certaines victimes jointes par la radio ont exprimé leur désolation. « J’ai tout perdu, mes œufs, mes sacs de charbon, tout ». Une autre déclare avoir été alertée trop tard. « J’ai reçu un coup de fil aux environs de 02 heures du matin et mon interlocuteur m’informait que mon magasin était en feu. Mais je suis venue, et tout était déjà réduit en cendres », regrette la victime.

Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes.

La cause de cet incendie n’est pas encore connue.

F. A. A.

16 décembre 2019 par