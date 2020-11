Plusieurs camions arraisonnés à Ouègbo-Agon, les auteurs arrêtés

Dans la nuit du mercredi 04 novembre 2020, le service d’intervention rapide de l’Atlantique-Littoral de la direction générale des Douanes et droits indirects a arraisonné des camions citernes à Ouègbo-Agon. Au nombre de 12, ces camions remplis de produits pétroliers à destination des pays de l’Hinterland ont été surpris en flagrant délit de déverser leurs contenus.

Suivant les explications du chef brigade du Service d’intervention rapide Atlantique-Littoral de la Direction générale des douanes et droits indirects, le commandant Marcellin Laourou, rapportées par La Nation, ces camions déversent sur le territoire béninois leurs contenus de complicité avec les vendeurs de l’essence de contrebande. L’opération menée avec des militaires a permis d’arrêter 05 Béninois et 07 Maliens.

Ces fraudeurs selon le chef brigade, se permettent de détourner les camions citernes en transit vers les pays de l’Hinterland de leur trajet, marquant des arrêts suspects pour vider les citernes de leur contenu ; lequel contenu est vendu aux vendeurs de kpayo.

Des camions d’une contenance de 45.000 litres sont généralement stationnés sur certains parcs non agréés dans le seul dessein de frauder, a-t-il fait savoir. A en croire le chef brigade du Service d’intervention rapide Atlantique-Littoral de la Direction générale des douanes et droits indirects, des poursuites seront engagées contre les auteurs de cette pratique, et ils seront présentés à la justice.

F. A. A.

6 novembre 2020 par