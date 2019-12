Plusieurs Béninois morts par noyade

Plusieurs individus en partance pour la Convention annuelle de l’Eglise du Christianisme Céleste ont trouvé la mort dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 suite au chavirement des embarcations de fortune transportant des passagers en provenance du Nigéria.

Selon un communiqué en date du mardi 24 décembre signé du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orounla, « Nombre de ceux-ci ont été identifiés comme étant nos compatriotes (...) ».

Le gouvernement ayant appris ce drame avec consternation témoigne toute sa compassion aux familles des disparus, à l’Église du Christianisme Céleste ainsi qu’à toute la Nation endeuillée.

Il rassure les compatriotes que « des dispositions sont d’ores et déjà prises afin que les causes de cette tragédie soient identifiées et les responsabilités situées ».

Akpédjé AYOSSO

