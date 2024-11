709 milliards FCFA pour la mise en œuvre de la stratégie quinquennale 2024-2025

La Politique holistique de Protection sociale 2024-2033 du Bénin a été approuvée ce mercredi 20 novembre 2024 en Conseil des ministres. La stratégie quinquennale 2024-2028 approuvée par la même occasion, sera mise en œuvre avec un montant total de 709.260.432.000 FCFA.

La Politique holistique de Protection sociale 2024-2033 et sa stratégie 2024-2028 approuvées ce mercredi 20 novembre 2024 en Conseil des ministres. Le document adopté selon le communiqué rendu public, vient consolider l’action sociale du gouvernement au soutien de toutes celles déjà initiées et en cours de mise en œuvre. Il vise à témoigner la solidarité de l’Etat aux personnes vulnérables afin de les aider à sortir de la précarité.

Elle est portée par la vision qu’à l’horizon 2033, « la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, est résiliente face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participe efficacement au processus inclusif de développement durable ». « Pour y parvenir, ses orientations stratégiques sont axées sur l’amélioration du revenu des populations en général et des plus vulnérables en particulier ; le renforcement de l’accès de celles-ci aux services sociaux et d’assurance sociale ; de leurs capacités d’adaptation aux crises ; ainsi que de la coordination du système de protection sociale », renseigne le communiqué du Conseil des ministres. Le gouvernement après l’avoir adoptée, a marqué son accord pour la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale 2024-2028.

F. A. A.

