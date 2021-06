Plus de 5 milliards FCFA pour Bohicon

Le budget primitif exercice 2021 de Bohicon a été voté à l’unanimité ce jeudi 19 novembre 2020. Le budget est estimé à plus de 5 milliards FCFA.

Le budget adopté par le maire Rufino d’Almeida et ses conseillers au titre de l’année 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à plus de 5 milliards de francs CFA.

Le conseil communal de Bohicon va consacrer une bonne part du budget à l’investissement (plus de 4 milliards FCFA) et plus de 1 milliard FCFA pour le fonctionnement.

Il est prévu entre autres, la construction de modules de classes, de centre de santé, l’ouverture de voies, l’éclairage public, l’acquisition de motos, l’aménagement des grands carrefours et autres.

