Plus de 4è et de 3è scientifiques ou littéraires

Les options Moderne court et Moderne long ne sont plus au choix des élèves de l’enseignement supérieur au Bénin. L’application de la réforme démarre dès cette rentrée académique 2021-2022.

Il n’existe plus de 4ème et de 3ème scientifiques ou littéraires. Selon la note circulaire du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro, l’enseignement de toutes les matières jusqu’à l’obtention du Bepc entre en vigueur dès la rentrée académique 2021-2022.

Ainsi l’enseignement / apprentissage/évaluation en langue vivante 2 (Espagnol ou Allemand) et de la PCT est obligatoire pour toutes les classes de 4ème.

Les options Moderne court et Moderne long sont maintenues pour les élèves de la classe de 3ème qui composeront au Brevet d’Etude du Premier Cycle (Bepc) cette année académique 2021-2022.

Il faut préciser que la note circulaire du ministre desvenseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle fait suite à l’arrêté n 12 / Mestfp / Sgm/Dipq/Dec/Desg/Sa/091sgg19 du 7 février2020 fixant les conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges d’enseignement secondaire général.

Certaines dispositions dudit arrêté seront appliquées dès la rentrée 2022-2023.

