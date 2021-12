Plus de 460 millions FCFA pour le budget du Médiateur

Le Médiateur de la République Pascal Essou a présenté, mardi 30 novembre 2021, devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, les prévisions budgétaires de son institution au titre de l’année 2022.

Le projet de budget, exercice 2022, du Médiateur de la République s’élève à 460.393.000 FCFA contre 400.803.000 FCFA en 2021. Le budget servira à l’appui institutionnel au niveau des délégations régionales pour leur fonctionnement et équipement en matériels roulants à quatre roues, au financement de la réfection des bâtiments du siège et des délégations régionales du Médiateur de la République et à la mise en œuvre efficiente de certaines activités de visibilité, selon le Mémorandum du Médiateur de la République.

Le projet de budget, exercice 2022, a été présenté, mardi 30 novembre 2021, par le Médiateur de la République Pascal Essou assisté des cadres de l’institution devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

