Plus de 260 migrants béninois attendus à Cotonou

Des migrants Béninois confrontés à des conditions de vie précaires en Algérie seront rapatriés à Cotonou. L’opération de rapatriement volontaire concerne plus de 260 personnes.

Retour volontaire des Béninois vivant en situation difficile en Algérie. Grâce aux actions communes du gouvernement béninois, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des autorités algériennes, plus de 260 Béninois identifiés vont retourner au bercail. Dans le cadre du processus de rapatriement volontaire, une mission béninoise a été envoyée en Algérie le 24 novembre 2024. Selon les informations, deux vols sont programmés pour l’opération. Le premier vol est prévu pour ce mardi 3 décembre 2024. Le second vol suivra jeudi 5 décembre 2024.

Ce rapatriement, qui témoigne de l’efficacité de la diplomatie béninoise, est aussi une opportunité pour plus de 260 Béninois de retrouver une stabilité après une expérience marquée par de nombreuses épreuves en aventure.

A.A.A

3 décembre 2024 par ,