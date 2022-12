Plus de 20 femmes formées sur le genre et le leadership

Une vingtaine de femmes des micro, petites et moyennes entreprises exerçant dans le wash, partenaires de l’Usaid et de certaines organisations de la société civile ont participé, du 29 au 30 novembre 2022, à un atelier de formation sur le genre et le leadership féminin à l’hôtel Riviera à Cotonou. Initiée par l’Agence des Etats unis pour le développement international à travers son projet Eau et assainissement dans les municipalités (Usaid-Muniwash), cette rencontre vient faciliter l’intégration du genre et de l’inclusion sociale dans le secteur eau et assagissement au Bénin.

Les femmes des micros, petites et moyennes entreprises exerçant dans le wash élargies aux partenaires de l’Usaid et de certaines organisations de la société civile sont désormais mieux aguerries pour s’affirmer dans la société et prendre de nouvelles résolutions pouvant leur permettre de participer aux prises de décision à tous les niveaux de gestion.

En effet, l’Agence des Etats unis pour le développement international à travers son projet Eau et assainissement dans les municipalités (Usaid-Muniwash) a organisé du 29 au 30 novembre 2022, à Cotonou, un atelier de formation sur le genre et le leadership féminin à l’endroit des femmes impliquées dans le wash.

Trois allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture de cet atelier qui a permis de renforcer les capacités des acteurs du wash sur les concepts fondamentaux du genre et d’élargir leurs connaissances en matière de leadership féminin. Dans son mot à l’endroit des participants, le directeur de Usaid-Muniwash a fait savoir que « l’atelier a été initié pour promouvoir le secteur privé féminin dans la fourniture des produits et services d’eau et d’assainissement au Bénin ».

Rappelant les réalisations qui ont déjà été faites, M. Safaa Fakorede clarifie que « l’égalité du sexe n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais elle est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’une société prospère et durable ».

Représentante de la directrice des affaires de la promotion de la femme et du genre Mme Rachelle Houngbo s’est réjouie de la forte représentativité des femmes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement qui était jadis réservé aux hommes. Elle a saisi l’occasion pour les exhorter à continuer à porter haut le flambeau du genre et de l’inclusion sociale dans leur domaine d’activité. C’est le Représentant de l’Usaid qui a lancé officiellement les travaux. Dans son discours d’ouverture, il a précisé que le genre est une approche qui est au cœur de toutes les actions de développement, de projets, de programmes financés par l’Usaid avant de renouveler l’appui de l’agence au Bénin.

Animée par les facilitateurs Raphaëlle Kouassi et Mamadou Ouatara de Muniwash/Côte d’Ivoire avec l’appui technique de la directrice adjointe du projet Usaid-Muniwash au Bénin, Yadjidé Adissoda Gbèdo, la session, meublée de jeux sur la clarification des valeurs, de communications, de travaux de groupes et des jeux de rôle sur le genre et le leadership féminin, a permis aux participantes d’une part, de percevoir les inégalités et les disparités entre homme et femme dans la société en fonction de l’éducation, l’environnement et le vécu de chacun. D’autre part, l’atelier a permis d’emmener ces amazones du wash à comprendre qu’elles ont un pouvoir qui leur confère la capacité de produire des changements positifs ou négatifs pour s’affirmer dans la société en vue de contribuer à l’éradication des disparités observées. Lancé ce mardi 29 novembre 2022 par le représentant de l’Usaid au Bénin, Brendan Sanders, l’atelier de formation sur le genre et le leadership féminin a pris fin ce mercredi 30 novembre 2022 par une note de satisfaction.

