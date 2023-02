Plus de 155 millions d’équipements aux pisciculteurs béninois

Des matériels roulants et des équipements piscicoles ont été remis par le gouvernement, mercredi 08 février 2023, à une soixantaine de pisciculteurs béninois dans le cadre du Projet de vulgarisation de l’aquaculture continentale (PROVAC 2).

12 Tricycles 4x4 au profit des pisciculteurs producteurs d’aliment local et d’alevins de grande taille pour faciliter le transport des intrants ; 10 pirogues au profit des pisciculteurs exploitant les cages flottantes pour faciliter le déplacement et le convoyage en sécurité des produits ; 135 gilets de sauvetage pour équiper les pirogues mis en place par le Projet de vulgarisation de l’aquaculture continentale (PROVAC2) au profit des pisciculteurs exploitant les cages et de 100 poches de filet de 5mx5mx2m munies de filet de couverture au profit des pisciculteurs producteurs d’alevins et de poissons marchands. C’est le lot de matériels roulants et d’équipements piscicoles remis, mercredi 08 février 2023, aux pisciculteurs béninois par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui.

D’un un coût total de 155 238 987 FCFA sur financement du budget national, l’appui s’inscrit dans le cadre du Projet de vulgarisation de l’aquaculture continentale (PROVAC 2).

Au nom des bénéficiaires, Dominique Kpossou a rassuré de ce que les équipements et matériels reçus seront utilisés à bon escient.

Ces appuis doivent aider à atteindre de meilleurs résultats, a laissé entendre le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. « Si l’élevage par nous-mêmes du poisson, donne la garantie de la qualité de ce que nous consommons, nous devons alors nous battre chaque jour pour exceller dans ce domaine », a martelé Gaston Cossi Dossouhoui.

M. M.

9 février 2023 par