Plus de 150 millions F pour renforcer l’éclairage public et les infrastructures scolaires

La mairie de Malanville grâce au Fonds d’appui au développement des communes (FADeC) Guichet Sahel pourra renforcer l’éclairage public et les infrastructures scolaires de la commune. Une commande de 63 lampadaires solaires et 1 560 tables-bancs est en cours.

Un financement du FADeC Guichet Sahel pour le renforcement des infrastructures scolaires et l’éclairage public dans la commune de Malanvielle. Le montant total de l’enveloppe selon La Marina, est de 156 millions FCFA. Elle permettra de réaliser un projet d’acquisition de 63 lampadaires solaires et 1 560 tables-bancs.

Selon le site d’informations, une première partie de ce financement (94 067 797 francs CFA), est destinée à l’acquisition et à l’installation de 63 lampadaires solaires dans les villages de Baniloua et de Wanda, ainsi que le chef-lieu de l’arrondissement. En plus de ces lampadaires, l’arrondissement de Madécali profitera de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Un système d’énergie renouvelable qui permettra à certaines infrastructures publiques de fonctionner de manière autonome sur le plan énergétique, contribuant ainsi à la durabilité des installations

La seconde partie de ce financement permettra à la commune de doter certaines écoles de tables-bancs. D’un montant de 62 711 864 francs CFA, elle permettra d’acquérir 1 560 tables-bancs.

F. A. A.

21 octobre 2024 par ,