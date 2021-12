Plus de 15.000 Km de voies aménagés pour la prochaine campagne

En Conseil des ministres ce mercredi 15 décembre 2021, le gouvernement a marqué son accord pour l’exécution du programme de réfection et d’entretien de pistes rurales, et de routes en terre classées au titre de la campagne 2021-2023.

Ces travaux selon le communiqué final de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement interviennent à la suite de ceux de la campagne 2019-2021, et destinés à améliorer la praticabilité de 12.600 km de pistes rurales prioritaires réparties dans tous les départements du pays à l’exception du Littoral. A ce linéaire, s’ajoutent 2.789 km de routes en terre du réseau classé.

En mettant en œuvre cette démarche structurelle et permanente de traitement en amont, le gouvernement selon le Conseil des ministres, entend créer les conditions pour faciliter l’évacuation des récoltes dans les zones à forte production agricole, ainsi que la circulation des populations sur ces routes et pistes.

F. A. A.

