Plus de 135 millions F du FADeC pour des infrastructures à Bassila

Le gouvernement, à travers le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC), a apporté un soutien financier à divers projets de la commune de Bassila au titre de l’année 2024.

Plusieurs projets d’infrastructures de la commune de Bassila ont été approuvés et reçus l’appui du gouvernement. Il s’agit de la reconstruction des marchés à bétails de Doguè et Kprèkètè ; l’assainissement et le pavage des rues des arrondissements de Bassila et Manigri et la construction d’un module de six salles de classe en R+1 à l’école camp-pionnier.

La mairie de Bassila a été autorisée à contractualiser avec un cabinet spécialisé pour la réalisation de l’étude de faisabilité dans la cadre de la reconstruction des marchés à bétails de Doguè et Kprèkètè.

Une étude technique a également été validée pour la construction d’un petit marché à Bassila ainsi que celle de l’assainissement et du pavage des rues.

Le coût des travaux est de 33 898 304 CFA.

Un montant de 101 694 915 CFA destiné à la construction d’un module de six salles de classe en R+1 à l’école camp-pionnier a été également validé.

