Plus de 10.000 réfugiés burkinabè accueillis à Banikoara

Le flux migratoire de réfugiés burkinabè sur le territoire béninois pourrait engendrer des problèmes sociaux. Le maire de la ville de Banikoara, territoire d’accueil de ces réfugiés, a procédé au lancement d’une opération de recensement le samedi 20 juillet 2024.

En raison de la menace terroriste devenue très critique au Burkina Faso, beaucoup de burkinabè viennent chercher refuge au Bénin. Sur le territoire de la commune de Banikoara, on dénombre déjà plus de 10.000 déplacés.

Selon une publication du service de communication de la mairie de Banikoara, 4.000 Burkinabè ont déjà fait « l’objet d’une reconnaissance prima facie » par la commission nationale chargée des réfugiés et apatrides, qui va se charger ensuite de leur donner le statut de réfugié.

Conscient des problèmes sociaux que le flux migratoire d’hommes, de femmes, et d’enfants en provenance du Burkina pourrait engendrer sur le territoire de sa commune, le maire Bio Sarako Tamou a tenu une séance d’information et de sensibilisation avec les déplacés le 20 juillet 2024. La séance s’est déroulée en présence du premier adjoint au maire, des responsables de la communauté des réfugiés, des responsables des services déconcentrés de l’Etat, de la police, et des partenaires au développement.

Les différentes actions du gouvernement béninois à l’endroit des réfugiés et demandeurs d’asile ont été exposées lors de la rencontre.

L’objectif de l’opération de recensement, est de parvenir à maitriser le flux migratoire dans cette région du pays. Un appel est lancé aux partenaires pour l’aide aux déplacés.

F. A. A.

