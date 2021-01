Plus d’un milliard FCFA de kits scolaires offerts aux écoles

Le gouvernement et des partenaires dont l’Unicef, Educo, Plan International Bénin, Aide et Action, Giz, MTN et MOOV ont fait don de kits scolaires et de fournitures scolaires aux écolières et écolières du Bénin dans le cadre de l’année scolaire 2020-2021.

La distribution officielle des kits est lancée, vendredi 25 septembre 2020, à l’école primaire publique de Ouinhi-centre dans le département du Zou en présence d’une délégation conduite par la ministre des affaires sociales Véronique Tognifodé, le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou et du Représentant Résident de l’Unicef au Bénin Dr Claudes Kamenga.

Le kit composé entre autres d’un sac contenant des cahiers, une ardoise, des stylos, des crayons à papier et de couleur, des protège-cahiers, a un coût de 1.115.548.000 FCFA.

L’objectif du don est de soulager les parents d’élèves pour l’achat de fournitures scolaires dans un contexte marqué par la récession des activités économiques causée par la pandémie de coronavirus.

