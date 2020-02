Dans le cadre de la célébration du 30ème anniversaire de la Conférence nationale de février 1990, le Chef de l’Etat Patrice Talon a accordé ce mercredi 19 février un entretien à André-Marie Johnson, ex-journaliste de l’ORTB et Gaston Yamaro, directeur de Deeman radio. Au cours de cette discussion, Patrice Talon s’est prononcé sur le devenir de l’hôtel PLM Alédjo, qui a abrité la Conférence des forces vives de la Nation.

Les travaux de la Conférence nationale ayant conduit à l’avènement du Renouveau démocratique se sont déroulés à l’Hôtel PLM Alédjo. 30 ans après, ce lieu est malheureusement tombé en ruine. Bon nombre de Béninois désirent que ‘’quelque chose reste sur les lieux ‘’.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon reconnaît que la salle de conférence de l’hôtel Plm Alédjo constitue pour ceux qui l’ont vécu un endroit mythique. « Mais le mythe réel, et le patrimoine qu’il faut préserver, c’est le contenu de ce qui s’est passé lors de cette Conférence nationale », souligne-t-il.

Pour le locataire du palais de la Marina, « quand on évoque la Conférence, nous ne voyons pas la place où les débats ont eu lieu véritablement ». Tous les Béninois ne voient pas la salle de la Conférence nationale comme le symbole de cette mutation.

« Notre Constitution, les textes qui sont issus de la Conférence nationale, constituent pour moi le symbole le plus fort, le souvenir le plus fort de ce que nous avons fait en 1990 », a affirmé le président de la République.

A en croire Patrice Talon, il ne serait pas pertinent de vouloir garder les lieux tels quels. L’idéal serait que la zone où se situe le Plm Alédjo « avec l’esprit de la Conférence nationale, devienne pour nous un facteur de création de richesse, d’emploi, de développement ».

« Si ce lieu, Plm Alédjo peut être le symbole de notre développement touristique, avec un complexe hôtelier extraordinaire qui va drainer des centaines, des milliers de personnes tous les ans, créer de l’emploi, créer de la richesse. (...) Ma volonté, mon souhait, c’est que le Plm Alédjo et le lac marin qui le jouxte, constituent un complexe balnéaire de développement touristique », soutient-il.

Patrice Talon voudrait aussi que « tout ce qui se fera sur ces lieux immortalise le nom Plm Alédjo ».

Akpédjé AYOSSO

