Petit Miguelito, meilleur artiste interprète

L’artiste béninois Petit Miguelito a remporté le prix du meilleur artiste interprète dans le palmarès global de l’Académie de la Musique Africaine.

L’Académie de la Musique Africaine a annoncé ses premiers prix. 72 lauréats nationaux ont été désignés le 31 mars dernier dans six catégories retenues cette année (auteurs, compositeurs, interprètes principaux, musiciens, producteurs exécutifs et managers). Déclarés membres de l’Académie, de facto, ils ont à leur tour, élu les lauréats régionaux. Ces derniers ont ensuite élu les 6 lauréats globaux. L’artiste béninois Petit Miguelito se retrouve gagnant dans la catégorie interprètes. Petit Miguelito et les 5 autres sont donc les tous premiers membres du Comité d’Honneur de l’Académie.

Selon Wally Badarou, prêsident de l’AMA, les trophées seront remis en mains propres à chacun des lauréats.

L’Académie de la Musique Africaine (AMA) a été mise place par un comité d’acteurs de l’industrie musicale. Elle promeut la musique africaine largo sensu, du continent et de la diaspora historique et contemporaine.

Liste des lauréats

– Angell MUTONI, Rwanda (Catégorie auteurs)

Thasi PONDA, Rép. Dem. du Congo (Catégorie compositeurs)

Petit MIGUELITO, Bénin (Catégorie interprètes)

Sophie NZAYISENGA, Rwanda (Catégorie musiciens)

Jean Paul NDUWIMANA, alias NOOPJA, Rwanda (Catégorie producteurs)

Et Liliana ESCOBAR - AE Agencia, Colombie (Catégorie managers).

23 juin 2024 par ,