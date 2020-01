Toutes les mairies de l’Atacora sont en difficultés pour l’établissement de carte nationale d’identité.

Et pour cause, la rupture de récépissés pour les dossiers. L’information livrée par l’Agence Bénin presse indique que la préfecture n’a plus de stock de récépissés pour valider les demandes.

« Depuis deux semaines je fais les va-et-vient à la mairie de Natitingou mais à chaque fois, on me dit qu’il n’y a pas de récépissé, alors que la clôture du dépôt des dossiers du Bac est fixé au 20 janvier prochain », déplore Amidath Mora, candidate au bac.

Plus d’une cinquantaine de candidats au baccalauréat 2020 se sont alignés au service d’établissement de la carte d’identité de la mairie de Natitingou ce lundi sans succès, rapporte l’Abp.

Les agents de la mairie jetent le tort sur GEB-Afrique, la structure en charge de l’établissement des cartes d’identités logée à la préfecture de Natitingou. Une situation très dure pour non seulement les candidats mais aussi leurs parents qui ne savent qu’elle solution palliative trouvée.

G.A.

14 janvier 2020 par