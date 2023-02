Paul Kagamé attendu à Cotonou en avril

Le président rwandais Paul Kagamé est annoncé à Cotonou pour une visite à son homologue béninois Patrice Talon au mois d’avril 2023. Voici les sujets à examiner au cours de la visite.

Le président rwandais Paul Kagamé va effectuer une visite de deux jours au Bénin dans la deuxième quinzaine du mois d’avril 2023.

La visite d’Etat sera consacrée aux questions économiques notamment le lancement d’une compagnie nationale béninoise dont Rwandair sera le partenaire stratégique.

La compagnie en gestation est dénommée Bénin Airlines. Selon un protocole d’accord signé entre le Bénin et le Rwanda, la compagnie sera détenue à 51% par l’État béninois et à 49% par le Rwanda.

Lors de son séjour, Paul Kagamé effectuera une visite à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de la transformation industrielle au Bénin.

Cotonou et Kigali envisagent également d’implanter une société d’exploitation de granit et de marbre.

La coopération militaire entre les deux pays est l’autre sujet qui sera abordé au cours de la visite du chef d’Etat rwandais au Bénin. Le Bénin fait face en effet à une incursion régulière des groupes armés le long de ses frontières avec le Burkina et le Niger et le pays envisage de signer un accord militaire avec le Rwanda pour contrer les attaques jihadistes.

Marc MENSAH

28 février 2023 par