Vaste campagne de délivrance d’acte de décès sécurisé au Bénin

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) organise, du 6 au 20 mai 2024, dans toutes les mairies des communes du Bénin et dans tous les arrondissements des communes à statut particulier, une opération de collecte et d’enregistrement des décès des personnes ayant participé au RAVIP et pour lesquelles aucun acte de décès sécurisé n’a été délivré.

Les familles ou proches des personnes dont les décès sont intervenus entre le 1er novembre 2017 (date de démarrage du Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population) et avril 2024 qui ne se sont pas signalés à l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), sont priés de se rendre dans les mairies des communes ou dans les arrondissements des communes à statut particulier du 06 au 20 mai 2024. C’est dans le cadre d’une une opération de collecte et d’enregistrement des décès des personnes ayant participé au RAVIP et pour lesquelles aucun acte de décès sécurisé n’a été délivré.

« A l’issue de chaque processus de déclaration, il sera délivré au réquérant, un récépissé d’enregistrement qui servira à l’établissement et à l’obtention de l’acte de décès sécurisé à titre dérogatoire », a informé Pascal Nyamulinda, le Directeur de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), dans un communiqué radiodiffusé.

Les familles ou proches des personnes décédées sont invités à se munir des pièces suivantes : preuve du décès (attestation ou confirmation de décès à récupérer chez le chef de quartier ou de village, ou chez le Chef d’Arrondissement, en cas de décès à domicile, ou encore le certificat de décès à obtenir auprès du médecin en cas de décès non émis par l’ANIP) ; preuve d’enregistrement au RAVIP du défunt (Carte Nationale d’Identité Biométrique ou certificat NPI/fID, ou récépissé RAVIP ou acte de naissance sécurisé) ; acte de mariage du défunt s’il était marié ; justificatif d’identité du demandeur : Carte Nationale d’Identité Biométrique, Certificat d’Identification Personnelle (CIP) ou NPI/fID.

