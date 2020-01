Patrice Talon salue le professionnalisme des forces de sécurité

Les forces de défense et de sécurité publique ont sacrifié à la tradition en présentant au chef de l’Etat ce jeudi 09 janvier 2020, leurs vœux de nouvel an.

En réponse à leur porte-parole, le Contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, le président de la République a salué le professionnalisme des hommes en uniforme. « L’année dernière encore, vous avez tous ensemble et chacun dans sa sphère de responsabilité, fait preuve de professionnalisme et de patriotisme en vous acquittant avec doigté des missions qui étaient les vôtres », a-t-il félicité.

Le président Patrice Talon a témoigné sa profonde reconnaissance et celle de toute la nation aux forces armées pour le travail acharné qu’elles abattent « au service de la paix, de la sécurité des personnes et des biens » dans le pays et au-delà de nos frontières.

Pour lui, trois grands défis sécuritaires ébranlent la sous-région. Il a cité entre autres, le terrorisme, la piraterie maritime et la grande criminalité dans les villes et campagnes.

La dernière étape de cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au #Prbenin #PatriceTALON est celle des Forces de Défense et de Sécurité. Ce message sera délivré par le Chef d’État-Major Général des Armées, le Contre Amiral Patrick AHO. #VoeuxPrBenin #Wasexo pic.twitter.com/NkCQQLZiLK — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 9, 2020

Selon le président de la République, si les efforts ont permis de garantir cette année la sécurité sur le territoire national et dans nos eaux, le renouvellement de pareilles performances nécessitera des forces militaires et paramilitaires, une coopération renforcée et une veille permanente. A cet effet, il a appelé l’ensemble des personnels des Forces de Défense, de Sécurité et Assimilées, à une vigilance accrue et à une bonne synergie d’action.

Une Garde Nationale

Le président de la République a par ailleurs rappelé que l’instauration d’un climat durable de quiétude doit fait intervenir les populations dans la quête de renseignements utiles à l’action des hommes en uniforme. Raison pour laquelle le gouvernement a opté pour des forces de proximité, en créant « de nouveaux détachements opérationnels et en multipliant le nombre d’unités de Police Républicaine ».

Extrait de la réponse du #Prbenin #PatriceTALON au message de vœux du Chef d’État-Major Général des Armées, le Contre Amiral Patrick AHO, Porte-parole des Forces de Défense et de Sécurité du Bénin. #VoeuxPrBenin #Wasexo pic.twitter.com/JOy7Mz6AN4 — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 9, 2020

Au sujet des conditions de travail, le président Talon a été clair. « L’ambition de mon Gouvernement est de faire en sorte que ces conditions se rapprochent de celles des plus grandes puissances du continent », a-t-il promis. Il a assuré de son entière disponibilité à continuer la mise en œuvre de réformes pertinentes qui permettront de relever les grands défis sécuritaires.

Pour cela, le président Talon dit s’employer à tout mettre en « œuvre afin que se matérialisent les transformations souhaitées pour une réorganisation efficace et efficiente des Forces de Défense, de Sécurité et Assimilées.

L’année 2020, annonce le chef de l’Etat, pourra consacrer l’adoption du nouveau statut des personnels militaires des Forces Armées Béninoises, et la création de la Garde Nationale pour mieux répondre aux défis des temps actuels.

Le chef de l’Etat exhorte les forces militaires et paramilitaires à combattre résolument en leur sein, « le laxisme, la corruption, et leurs succédanés » pour continuer à entretenir dans l’esprit des compatriotes, la noblesse attachée à leur corporation.

F. A. A.

9 janvier 2020 par