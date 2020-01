Patrice Talon reçu par le secrétaire d’Etat américain

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon en visite officielle aux Etats-Unis a rencontré ce mercredi 29 janvier 2020 le secrétaire d’Etat américain, Michael R. Pompeo.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération régionale en matière de sécurité afin de contrer les menaces extrémistes violentes qui proviennent du Sahel voisin.

Pleasure to meet President Patrice Talon of #Benin today in Washington. We discussed the importance of fundamental freedoms and democratic institutions and how our countries can better partner to reinforce regional security and further our trade relationship. pic.twitter.com/wfgL3MZLnG

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 28, 2020