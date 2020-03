Patrice Talon rassure être à la tâche

A quelques heures de la mise en œuvre de la mesure de confinement dans le cordon sanitaire défini par son gouvernement, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a adressé un message à toute la Nation béninoise ce dimanche 29 mars 2020. Dans son message, le chef de l’Etat a invité les Béninois au respect des mesures recommandées afin d’éviter la propagation du virus et de le vaincre.

Selon Patrice Talon, « la situation sanitaire et le risque sanitaire auquel le coronavirus nous soumet sont préoccupants sinon, très grave ». Il dit avoir pris la mesure de l’enjeu avec son gouvernement et si les compatriotes n’ont pas eu l’occasion de l’entendre en personne, c’est bien parce qu’il est à la tâche « jour et nuit, minute après minute ». « Je m’implique personnellement dans tous les segments de la riposte », a rassuré le président Talon. Que ce soit la collecte des données au plan national et international, l’analyse, l’appréciation des impacts sanitaires médico financiers, économiques et sociaux et les projections à cours et moyen terme, la stratégie et la mise en œuvre d’actions, le suivi et l’évaluation des recommandations et des opérations, le chef de l’Etat rassure être à la tâche, et souligne consacrer son esprit à l’analyse sereine de la situation, et de toutes ses implications.

A l’en croire, « la situation est vraiment grave et le risque est grand ». « Empêcher le Coronavirus de se propager au Bénin et d’y faire de victimes est à notre portée », a-t-il poursuivi indiquant que les actions engagées par le gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de faire gagner si chacun de joue bien sa partition.

Evoquant la mesure de confinement, le président de la République souligne que les pays riches débloquent des sommes faramineuses. Certains font même recours à des « solutions monétaires à peine déguisées voire la planche habillée pour prévenir le chaos socioéconomique inévitable autrement », a-t-il déclaré. Il a indiqué que le Bénin comme la plupart des pays africains, ne dispose pas de ces moyens. Pour le chef de l’Etat, si on ne tient pas compte de tout cela, on pourrait dans l’action, « déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte ».

Le combat contre le Coronavirus, « nous allons le gagner. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire », a-t-il souligné.

Les mesures prescrites qui entreront en vigueur dès ce lundi permettront selon le chef de l’Etat, d’éviter la propagation du virus à l’intérieur du pays tout en préservant l’activité économique dans une partie du territoire ; et réduire la mobilité de certains acteurs dans la zone critique.

« C’est un exercice très difficile qui requiert sa vérité, sang froid et perspicacité », a expliqué le président Talon. Les mesures qui entrent en vigueur ont été prises avec sens de responsabilité et discernement, et le gouvernement, veillera sans complaisance, à leur respect par tous, a-t-il précisé.

Au sujet de ses convictions à court et moyen terme par rapport à cette pandémie, le président de la République a souligné que la menace est sérieuse, et grave. « Notre survie individuelle et collective est entre nos mains. Elle est entre les mains de chacun d’entre nous pris individuellement. Chacun de mes compatriotes […] pris individuellement, est responsable désormais de notre survie », a-t-il précisé rappelant qu’il suffira à chacun, de respecter les mesures, les prescriptions qui ont fait leur preuve par ailleurs. Mais cela nécessitera de sacrifices et d’énormes sacrifices pour certains. Mais à la fin, chacun sera fier d’avoir joué sa partition, d’avoir lui aussi payer un certain pris et d’avoir vaincu lui aussi le coronavirus a expliqué le président Patrice Talon fier de ce que le Bénin est une « grande nation », et pourra encore en donner la preuve en éliminant le Coronavirus sur son territoire sans grand dégât.

