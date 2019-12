Dans l’optique d’améliorer le cadre de vie des populations, le gouvernement béninois a mené plusieurs actions au titre de l’année 2019. Dans son message sur l’état de la Nation présenté ce vendredi 27 décembre, le président de la République, Patrice Talon a parlé de plusieurs lois qui ont été votés, la poursuite des travaux du projet Asphaltage, le projet de salubrité et de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Il a aussi évoqué la première phase de construction de logements économiques et sociaux et le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux.

Pour protéger l’environnement, le cadre législatif a été renforcé à travers notamment « le vote et la promulgation de lois de grande portée comme la Loi-cadre sur l’aménagement du territoire, la loi sur l’interdiction des sachets plastiques non biodégradables et la loi sur la gestion du littoral ».

La 35ème édition de la Journée nationale de l’Arbre a permis la plantation de près de cinq millions d’arbres d’espèces diverses, sur une superficie de plus de 4.000 hectares.

Le chef de l’Etat a signalé la poursuite des travaux de la première phase du projet Asphaltage en cours dans 09 villes du Bénin : Cotonou, Porto Novo, Parakou, Sème-Podji, Abomey-Calavi, Abomey, Bohicon, Lokossa et Natitingou. « Ces travaux qui prennent fin en 2020 augurent déjà des contours de modernisation de ces villes ainsi que de la facilité de circulation pour les populations », note-t-il. Selon le président, son gouvernement prend déjà « les dispositions pour la mise en œuvre de la prochaine phase ».

Patrice Talon, annonce le démarrage effectif dès l’année prochaine du projet d’assainissement pluvial de Cotonou qui permettra « de maîtriser durablement les inondations dans notre capitale économique ». Il a mentionné aussi le lancement récemment du projet de salubrité et de gestion des déchets solides ménagers dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Ouidah qui va créer plus de 1.500 emplois.

Par ailleurs, poursuit Patrice Talon « les travaux de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l’Est de Cotonou se sont poursuivis avec le rechargement de certaines cellules de plage, par le dragage de près de 2 millions de m³ de sable marin, l’assainissement du site libéré d’Akpakpa-Dodomè et l’achèvement des travaux de construction de la digue de Donaten ».

Les travaux entamés à l’Ouest sont aussi pratiquement achevés. Il s’agit des travaux de construction de la digue immergée de 4.000 mètres à Avlékété, la réalisation des études visant la mise en place d’une cité balnéaire à Ouidah et la protection du segment de côte entre Ouidah et Fidjrossè.

Pour promouvoir l’habitat décent au profit des classes moyennes, le gouvernement a initié le projet de construction de 20.000 logements économiques et sociaux.

La première phase de 12.049 logements économiques et sociaux sur les 20.000 prévus bénéficie déjà des financements nécessaires.

« Le site de Ouèdo à Abomey-Calavi, sera dans quelques semaines, le théâtre de grands mouvements d’engins et de milliers d’ouvriers pour la concrétisation des 11000 logements prévus pour y être érigés », souligne-t-il. D’après le président, « ce serait déjà un bon début, sachant que ce nombre représentera plus de quatre fois, le nombre de logements économiques construits dans notre pays par l’Etat en plus de 50 ans d’indépendance ».

Quant au projet de modernisation de marchés urbains et régionaux, il va permettre le renforcement de « l’attractivité économique des villes » et va offrir « à court terme, aux femmes et aux autres usagers, des cadres assainis et attrayants ».

La première phase prioritaire concerne 20 marchés que sont : Tokplégbé, Aïdjèdo, Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Midombo, PK3 et Sainte Trinité dans la commune de Cotonou, Guèma à Parakou, Houègbo à Toffo, Gbominan à Glazoué, Azovè à Aplahoué, Cococodji dans la commune d’Abomey-Calavi, Pahou à Ouidah, Ahouangbo et Ouando à Porto-Novo, Houndjro à Abomey, et les marchés de Djougou et Natitingou.

