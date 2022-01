Patrice Talon échange avec son homologue sénégalais

Le Président de la République, Patrice Talon a effectué, jeudi 27 janvier 2022, une visite au Sénégal pour échanger avec son homologue Macky Sall.

Le chef de l’Etat béninois s’est rendu jeudi à Dakar pour une visite d’amitié et de travail. Il a été accueilli à son arrivée par le Chef de l’État sénégalais. Patrice Talon et Macky Sall ont échangé sur plusieurs sujets au menu du Sommet Union Européenne-Union Africaine (UE-UA) prévu les 17 et 18 février prochain. Le Président Macky Sall va prendre la tête de l’Union Africaine dans quelques semaines.

Les deux chefs d’Etat ont aussi évoqué la réunion extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Burkina-Faso. Elle a lieu ce vendredi 28 janvier 2022.

A.Ayosso

28 janvier 2022 par