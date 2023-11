Patrice TALON ne compte pas grâcier Reckya MADOUGOU

La question relative à la libération de certains hommes politiques e, et le retour au pays des exilés était au cœur de la rencontre entre le chef de l’État Patrice TALON, et une délégation du parti Les Démocrates, conduite par l’ancien président Boni YAYI. Sur le sujet, le président de la République ne fléchit pas. Pas de grâce présidentielle pour Reckya MADOUGOU et Joël AÏVO.

« Président, je demande pardon pour pour Reckya MADOUGOU. Comprenez le sens de mon pardon », c’est par ces termes que l’ancien président Boni YAYI a plaidé auprès du chef de l’État, pour la libération de Reckya MADOUGOU lors de la rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates dans la soirée de ce lundi 27 novembre 2023. En réponse à son prédécesseur, Patrice TALON a été clair. « Mr le président Boni YAYI, je vous ai déjà dit que je ne compte pas gravier Reckya MADOUGOU ».

Plusieurs autres sujets dont les élections générales de 2026, ont été abordés au cours de la rencontre à laquelle ont pris part, Éric HOUNDÉTÉ, 1er vice-président, Leon B. AHOSSI, 2e vice-président, et Nourenou ATCHADÉ, président du groupe parlementaire Les Démocrates.

