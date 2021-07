Pascal Wanou participe au plus long spectacle de l’histoire

Le metteur en scène de théâtre béninois Pascal Wanou a pris part au projet théâtral extraordinaire Hektomeron. Il s’agit d’une initiative du Théâtre National « Marin Sorescu » à Craiova (Roumanie) dont l’objectif est de rassembler les gens dans le contexte pandémique actuel.

Le Béninois Pascal Wanou et 99 autres directeurs de théâtre de 100 pays ont réussi à reproduire chacun l’une des histoires du livre ‘’Le Decameron de Giovanni Boccaccio ‘’, écrit il y a plus de 650 ans, après que la peste noire ait frappé Florence en 1348.

Les réalisateurs ont travaillé uniquement en ligne avec les acteurs du théâtre de Craiova. Ils ont créé ensemble « un point de repère dans l’histoire du théâtre à un moment où la pandémie a arrêté le monde, mais a commencé la création des opportunités ».

Les épisodes ont été diffusés quotidiennement sur le site du projet : www.hektomeron.com entre le 15 janvier et le 24 avril 2021. Des spectateurs de plus de 2500 villes de 168 pays ont suivi les épisodes en direct pendant 100 jours. Le projet a attiré l’attention et obtenu le haut patronage de l’organisation UNESCO-ITI.

La première de l’ensemble du spectacle (probablement la représentation théâtrale la plus longue de l’histoire), d’une durée d’environ 25 heures et et 38 minutes a eu lieu le 21 juin 2021 devant un public en direct dans la salle principale du Marin Sorescu Théâtre national mais aussi devant des téléspectateurs de 78 pays. Une équipe de plus de 100 personnes, dont des comédiens, des techniciens et des bénévoles ont réussi à donner vie à ce spectacle.

