Parakou accueille Vacances Shows LNB 2024 samedi prochain

Dans le cadre de la 4e édition des Vacances Shows, la Loterie nationale du Bénin (LNB), organise le samedi 13 juillet 2024, une grande soirée récréative au profit de la jeunesse de Parakou. L’évènement prévu pour se dérouler sur l’esplanade Zongo, sera marqué par des prestations artistiques, des jeux de hasard, et plusieurs autres surprises pour les parieurs.

Du show pour la jeunesse de Parakou, le samedi 13 juillet 2024. Les artistes Petit Miguelito et Kalamounaï, et plusieurs autres musiciens sont annoncés pour égayer le public de cette ville de la partie septentrionale du pays lors d’une soirée délirante qui aura lieu sur l’esplanade de Zongo. Outre les prestations artistiques, le public aura droit à diverses animations durant toute la soirée. L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de la 4e édition de Vacances Shows de la Loterie nationale du Bénin vise à égayer la jeunesse du Borgou, les parieurs, notamment ceux du jeu 5/90, pendant cette période des vacances.

Au cours de la soirée, la LNB mettra tous ses jeux à disposition, notamment le Loto 5/90, afin de permettre aux participants de tenter leur chance et de repartir avec des gains. Les tickets de grattage seront également disponibles sur les lieux. Plusieurs autres cadeaux et de nombreux lots seront distribués au public pendant cette 4e édition des Vacances Shows de la LNB.

11 juillet 2024 par ,