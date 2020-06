Panique chez les députés de la 8ème législature

Plus qu’un cas confirmés de Coronavirus, c’est un décès qui a été enregistré dans le rang des députés de la 8ème législature du fait de la maladie de la Covid-19. La panique gagne les élus du peuple.

L’honorable Alidou Demolé Moko est mort ce dimanche 14 juin 2020 du Coronavirus. Une information qui a créé une panique générale chez les députés de la 8ème législature, qui s’inquiètent, notamment ceux qui l’ont côtoyé ces temps ci.

On se pose plusieurs questions. S’achemine-t-on vers la mise en quarantaine de la représentation nationale ? Qu’advienvrait-il au cas où plusieurs parlementaires seraient déclarés positifs à la maladie du Coronavirus ? Les sessions seront-elles suspendues ?

Un dépistage systématique de tous les députés de la 8ème législature serait nécessaire afin d’identifier le plus tôt possible, les cas éventuels de Covid-19 parmi eux. La désinfection de tout l’hémicycle est également à envisager afin de s’assurer que les personnes qui fréquentent ces lieux ne s’exposent à des risques de contamination.

En dehors des députés, les mesures sanitaires doivent s’étendre aux proches de l’illustre disparu et à d’autres personnes qui auraient eu des contacts avec lui avant sa disparition.

F. A. A.

