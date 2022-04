Pompiers solidaires en mission au Bénin

Une équipe de 3 bénévoles de l’association française Pompiers Solidaires est actuellement en mission sur la commune de Comé au Bénin pour un programme Eau-Hygiène-Assainissement

L’association française Pompiers Solidaires met en œuvre un programme Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) pour réhabiliter un réseau d’eau et d’assainissement au Sud-Ouest du Bénin, en partenariat avec l’ONG béninoise IDD (Initiative pour un Développement Durable), les autorités béninoises et les populations locales.

LE PROGRAMME

Ce programme, d’un budget de 177 257 euros est prévu sur 2 ans (2022-2023). Il est soutenu financièrement par divers bailleurs français (le département de la Loire-Atlantique, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine), et vise à améliorer les conditions de vie des populations de la ville de Comé et de ses alentours où les besoins en EHA sont importants

Grâce au programme Bénin, Pompiers Solidaires permettra à 4250 personnes de disposer d’un accès à des infrastructures d’eau potable et d’assainissement pérennes et d’être mobilisées pour une gestion durable des ressources et une améliorations de leur bien-être.

Ce que le programme permettra de réaliser :

3 forages dans la ville de Comé et sa périphérie,

280 latrines individuelles familiales pour les populations,

20 latrines pour des familles impactées par un membre en situation de handicap,

Des formations EHA pour 4250 villageois,

Des ateliers d’accompagnement dans le changement pour les villages : hygiène personnelle, utilisation et

entretien des infrastructures, propreté́ des villages, création de comités d’hygiène et de gestion de l’eau.

L’ÉQUIPE

L’équipe de la mission qui est arrivée le dimanche 27 mars dernier est composée de Jessica PEZIN (responsable de mission et présidente de la délégation Pays-de-la-Loire), Elodie Vince (secrétaire de la délégation Pays-de-la- Loire) et Frédéric André (membre de la délégation Bretagne).

Cette équipe sera active sur le territoire de Comé jusqu’au jeudi 7 avril au matin, et à Cotonou du 7 au 9 avril après-midi.

Le suivi du projet auprès des populations dans les mois à venir sera assuré par le partenaire local IDD, en lien avec la responsable du programme en France.

Une seconde équipe de bénévoles Pompiers Solidaires reviendra au Bénin dans le courant du 2ème semestre 2022.

EN PARALLÈLE : UN PROJET PÉDAGOGIQUE FRANCE/BÉNIN AVEC DES COLLÉGIENS

Alors que la mission était en préparation en France, la délégation Pompiers Solidaires Pays-de-la-Loire a mis en place un Tandem Solidaire (dispositif à l’initiative du réseau Pays de la Loire Coopération Internationale) avec le Collège Notre-Dame au Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique. Dans le cadre de ce projet pédagogique visant à sensibiliser les jeunes Français aux enjeux de la solidarité internationale, les 7 classes de 5ème du Collège Notre- Dame, accompagnées par leurs enseignants, travaillent tout au long de l’année scolaire sur un échange avec le collège CEG3 de Comé (où un forage de puits est prévu dans le cadre du programme EHA) sur les thématiques de l’accès à l’eau et des différences de niveau de vie Nord/Sud.

L’équipe de la mission en cours a rencontré cette semaine la directrice du CEG3 de Comé, Mme Ambroisine TOGBE, ainsi que 2 professeurs de SVT (Messieurs MACAIRE et AMOUSSOUKPO), afin de préparer les activités avec les collégiens béninois.

Elle interviendra donc les mardi 5 et mercredi 6 avril au CEG3 : diffusion de vidéos réalisées en France par les élèves, échange questions/réponses des élèves par l’intermédiaire de Pompiers Solidaires, réalisation de vidéos avec les élèves de 5ème béninois en réponse aux collégiens français, présentation d’un jeu de cartes ludo- pédagogique sur les risques domestiques réalisé par Pompiers Solidaire

L’association Pompiers Solidaires

Créée en 2011, l’association Pompiers Solidaires est reconnue d’intérêt général. Il s’agit d’une fédération nationale regroupant 6 délégations régionales, dont celle des Pays-de-la-Loire. Le siège social de la fédération est situé à Mérignac (33). Une salariée y assure le travail de coordination, tous les autres membres sont bénévoles. L’association Pompiers Solidaires intervient dans le secteur de la coopération au développement et mène des actions locales et internationales.

Ces dernières années, la structure est intervenue sur des missions d’urgence :

en Pologne (actuellement) au centre TESCO à Przemysl au Sud de la Pologne : gestion d’une base d’hygiène pour les réfugiés ukrainiens ;

en Jordanie (camp de réfugiés de Zaatari) ;

aux Philippines (typhon Haiyan) ;

en Serbie (inondations) ;

en Haïti (ouragan Irma) ;

ou encore au Liban et en Arménie.

Les derniers programmes de développement axés sur la thématique Eau-Hygiène-Assainissement sont actuellement en cours au Bénin, au Togo et au Cambodge.

3 avril 2022 par