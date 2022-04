Sur l’émission 5/7 de la Télévision Nationale, vendredi dernier, l’avocate Marie-Elise Gbèdo a confirmé son départ de la scène politique.

« Oui, la politique, c’est fini, il y a un temps pour tout, je prends de l’âge », a affirmé Marie-Élise Gbèdo, vendredi dernier sur l’émission 5/7 de l’Ortb.

Âgée de 67 ans, Marie-Élise Gbèdo a été pendant longtemps présente sur la scène politique. Elle est la première béninoise à se présenter à une élection présidentielle en 2001. La candidate indépendante, qui avait comme slogan « Hwenusu » (« L’heure a sonné » en langue fon), n’a recueilli que moins d’1% des suffrages).

« Je voulais prouver que les femmes peuvent être chef », a-t-elle clamé à l’époque.

En mars 2016, elle se présente pour la quatrième fois à l’élection présidentielle.

Après cet échec, la candidate malheureuse comprend que les Béninois ne sont pas prêts à porter une femme à la magistrature suprême.

L’Amazone a été ministre du Commerce, de l’artisanat et du tourisme du président Mathieu Kérékou entre 1998 et 1999.

Sous la présidence de Boni Yayi, elle a été nommée Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation, et des droits de l’Homme de mai 2011 à février 2013.

L’avocate a ensuite occupé la tête du département ministériel du commerce de mai à août 2013.

Celle qui milite pour les droits des femmes se consacre désormais à la formation de la jeune génération. « Je forme la jeune génération et cela me fait vraiment plaisir car il n’y a pas de jour ou de weekend où je ne suis sollicitée par la jeune génération pour venir les aider à avancer », a déclaré l’avocate.

Marie-Élise Gbèdo, née le 29 décembre 1954 à Mankono, en Côte d’Ivoire.

A.Ayosso

