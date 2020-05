Orages et fortes pluies ce dimanche au Bénin

Des orages et de fortes pluies ce dimanche 03 mai 2020. Selon le bulletin d’alerte de l’Agence nationale de la météorologie, ces phénomènes climatiques vont s’observer dans plusieurs départements du Bénin : Littoral, Atlantique, Ouémé, Mono, Couffo, Plateau et Zou.

« Une ligne orageuse en provenance du Nigéria va se décaler vers l’ouest et gagner dans l’heure à venir les départements du Sud du Bénin. Ces orages peuvent être accompagnés d’une forte activité électrique, de fortes rafales de vent avoisinant les 65 Km/h et de fortes intensités de pluie », informe l’Agence nationale de la météorologie.

Le retour à une situation plus calme est annoncé vers la fin de l’après-midi.

Les conséquences possibles de ces orages et fortes pluies sont : violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ; des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires et des inondations pluviales peuvent se produire très rapidement.

L’Agence nationale de météorologie a aussi énuméré des conseils à suivre. Il s’agit de prendre les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent à l’approche d’un orage ; ne pas s’abriter sous les arbres et éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

