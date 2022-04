‘’Obinrin Ibukun’’ remporte le 1er prix Hackathon 2022 de MTN

MTN Bénin a offert la possibilité à vingt-cinq (25) jeunes filles d’exploiter leur potentiel pour proposer des solutions à des problèmes spécifiques de la vie courante à travers l’initiative ‘’MTN Hackathon 2022’’. Ce vendredi 22 avril 2022 à Canal Olympia, cinq (05) équipes de jeunes filles ont présenté leur solution devant un jury en présence des parents et amis.

Dans le cadre de MTN Women Leadership Program, l’entreprise de télécommunications a organisé un Hackathon 2022. Selon la cheffe du projet Basilia Tomeho, le hackathon a été initié pour donner l’opportunité aux jeunes femmes leaders de moins de 30 ans d’exploiter leur potentiel afin de proposer des solutions aux problèmes propres au quotidien des Béninois et Béninoise.

Après un appel à candidatures et une étude de dossiers, 25 jeunes femmes ont été sélectionnées sur la base des critères précis pour le Hackathon- MTN Women Leadership. Par équipe de cinq (05), elles ont travaillé avec l’aide des coachs internes et externes pendant trois (03) jours sur des thématiques dans les domaines de l’éducation, le numérique, l’agriculture, le tourisme et la santé.

Les équipes ont présenté ce vendredi 22 avril, leur solution devant un jury composé de cinq membres. Les candidates ont été notées sur la qualité du pitch, l’originalité de la solution, l’universalité, la faisabilité technique de la solution, la valeur ajoutée etc. « Les équipes avec plus de 60 points intégreront MTN Fresh Lab pour continuer à travailler sur leur projet », a ajouté Basilia Tomeho.

Des solutions innovantes

Avec sa solution ‘’Ordo-Tech’’, l’équipe Obinrin Ibukun (Femmes bénies) a remporté le 1er prix Hackathon- MTN Women Leadership. Elle repart avec un chèque de 1.000.000 FCFA, un cours de master class et un mois d’internet illimité par personne. L’équipe a séduit le jury en présentant une solution qui permet aux pharmaciens de vérifier l’authenticité et la légitimité des ordonnances. Les jeunes femmes ont proposé cette solution afin de réduire la circulation des fausses ordonnances.

‘’Ordo-tech’’ cible les prescripteurs (médecins, dentistes, sages-femmes) et aussi les pharmaciens. Pour l’équipe, c’est un rêve qui devient une réalité. « Ensemble, nous avons la capacité de multiplier ce chèque que nous avons reçu en implantant notre projet et en nous battant pour qu’il devienne une référence », a confié Modestine Sodansou, membre l’équipe Obinrin Ibukun.

Le 2e prix a été attribué à l’équipe Alpha ayant proposé une plateforme ‘’Ayoye Educ’’ afin d’aider les apprenants dans leur orientation.

MTN a récompensé Alpha avec un chèque de 500.000 FCFA et un mois d’internet illimité par personne. Women’s circle a terminé à la 3e place après avoir présenté l’application Oto Fact Checking 229 avec pour objectif de réduire les fausses informations. Elles ont gagné 250.000 FCFA et un mois d’internet illimité par personne.

Les teams Warriors et Eagles occupent les 4e et 5e places pour des solutions dans les domaines du tourisme et de l’agriculture.

‘’Tô-tché’’ est la solution de l’équipe Warriors qui vise à redorer l’image culturelle du Bénin tout en brisant les stéréotypes et à mettre en avant le pays comme berceau du Vodoun.

Quant à l’équipe Eagles, elle a présenté ‘’Agro-Knet’’ comme une solution au service de l’agriculture pour la sécurité alimentaire.

Les deux teams ont reçu respectivement 200.000 FCFA et 100.000 FCFA + une connexion illimitée par personne.

La Directrice Générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, n’a pas manqué de féliciter Basilia Tomeho pour avoir initié ce projet. Elle a invité les cinq (05) équipes de jeunes leaders à continuer dans cette dynamique pour ‘’ faire bouger le monde’’.

« J’ai été avec elles pendant les trois jours de coaching et de travail et j’ai vu ces idées naître. Les présentations qu’elles ont faites m’ont encore plus émerveillées. Ce sont des projets vraiment porteurs », s’est réjouie la cheffe projet Hackathon MTN 2022.

Le Directeur Commercial MTN Bénin, Jean Christophe Bobda, est satisfait de la qualité des résultats obtenus au terme de la compétition. Il a apprécié l’originalité et l’innovation des différents projets. A l’en croire, les solutions proposées pour faire face aux problèmes de société identifiés font de l’initiative une réussite.

« Ce sont des problèmes sur lesquels MTN voulaient déjà travailler et par conséquent, on va mettre les moyens pour qu’un projet au moins aille jusqu’au bout », a affirmé Jean Christophe Bobda.

Certaines solutions seront aussi prises en compte dans d’autres projets en cours dans l’entreprise.

