‹‹ Nous n’abandonnerons pas le combat ››

Dans un message diffusé mercredi sur les médias, la présidente Claudine Prudencio remercie tous les militants du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) pour leurs soutiens au cours des élections communales du 17 mai dernier.

Claudine Prudencio remercie tous les militants et sympathisants, partisans, candidats, responsables de structures décentralisées qui ont voté pour l’UDBN. « Lorsqu’on appréhende bien les dispositions du Code électoral en vigueur dont j’apprécie personnellement la teneur, le fait pour vous de ne pas être déclaré éligible au partage de sièges ne signifie pas nécessairement que vous avez fait piètre figure », a déclaré la présidente de l’UDBN.

Pour Claudine A. Prudencio, on peut parfois opérer de grandes percées dans certains arrondissements et perdre les sièges du fait de certains calculs de pourcentage au plan national. « La loi ça se respecte ainsi que les principes du jeu qui ont reçu notre libre consentement », a-t-elle expliqué.

La Présidente de l’UDBN a eu une pensée spéciale pour les soldats et amazones qui dans leurs arrondissements ont très bien mouillé le maillot. « Nous sommes plus que jamais convaincus que tous ces efforts seront couronnés de succès un jour. Le meilleur reste à venir », a-t-elle affirmé.

La présidente de l’UDBN a dénoncé des pratiques illégales et honteuses. D’après elle, les efforts des militants auraient pu être couronnés de succès si en face l’UDBN n’a pas eu droit à des pratiques relevant de la négation des bonnes mœurs politiques.

Le scrutin du 17 mai dernier a révélé que « beaucoup d’acteurs politiques ne sont pas encore prêts à intégrer dans leur comportement la nécessité d’en finir avec des pratiques peu orthodoxes rébarbatives et rétrogrades qui ne devraient plus avoir droit de cité dans le jeu politique béninois surtout dans un contexte de réforme du système partisan », a-t-elle déploré.

L’UDBN ne regrette pas d’avoir décidé de travailler à ce que le poids de l’argent dans le jeu politique diminue comme le veut le Chef de l’Etat. « A l’UDBN, nous prenons acte de ce que le prix à payer pour nos options est de nous retrouver à ce résultat peu reluisant en termes de suffrages obtenus », a notifié Claudine Prudencio.

A l’en croire les résultats d’une élection ne sont pas que le score, ce sont aussi les valeurs prônées et incarnées tout au long du processus électoral.

Fière d’être sur le bon chemin, la présidente reste déterminée à poursuivre le combat de la promotion du leadership des femmes et des jeunes sur la scène publique et politique.

« Nous ne nous décourageons pas. Nous ne lâcherons pas car les lâches n’ont ni de vie, ni de lendemain. Nous n’abandonnerons pas le combat, le faire reviendrait à ouvrir le boulevard de la promotion des contre-valeurs politiques pour certaines catégories d’acteurs politiques prêts à perpétuer les pratiques complètement illégales et honteuses dans la compétition électorale », souligne Claudine Prudencio. C’est pourquoi, elle demande aux militants de rester sereins, de garder grand espoir et de croire aux capacités communes à transcender les déceptions pour se relever avec plus de forces.

A.A.A

27 mai 2020 par