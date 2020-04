L’un des projets phares du gouvernement Talon dans le secteur du Tourisme est la réhabilitation du Parc Pendjari, une aire protégée du Bénin, située à l’extrême nord-ouest du pays, dans le département de l’Atacora. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, reçu sur l’émission ‘Rupture An 4’’ ce samedi 18 avril 2020, a parlé des résultats obtenus suite à la gestion du Parc par l’ONG African Parks Network.

Le Parc Pendjari reprend vie depuis que le gouvernement de Patrice Talon a choisi l’ONG African Parks Network (APN) pour sa gestion. Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean Michel Abimbola la vie a repris dans ce Parc avec la réapparition des animaux tels que les gibiers, les lions, les éléphants, les antilopes, le buffle, l’hippopotame et un certain nombre d’animaux sauvages.

« Il y a un développement faunistique et faunique exceptionnel dans ce parc. (...) Nous avons réellement un Parc qui a été revivifié et redynamisé », a déclaré Jean Michel Abimbola.

Selon le ministre, le gouvernement Talon a investi massivement en ce qui concerne la faune et la flore, dans les points d’eau, la réhabilitation d’un certain nombre d’infrastructures, la construction de lodges ou de campement.

Pour lui, il faut rendre hommage à « la vision du gouvernement qui a trouvé le bon schéma, la bonne organisation en lien avec l’ONG African Parks Network ».

A l’en croire, il y a également une interaction avec les communautés puisque les populations sont prises en compte dans les programmes spécifiques.

« Les communautés comprennent bien que le développement touristique qui est envisagé n’est pas contre leur bien-être, bien au contraire les communautés se rendent compte de tous les avantages qu’on peut en tirer », informe-t-il. Plusieurs emplois ont été créés dans ce cadre et des projets pour aider les hommes et femmes des villages environnants sont mis en œuvre.

Jean Michel Abimbola les Béninois à aller visiter le Parc Pendjari, un patrimoine unique qui fait la fierté du Bénin et de l’Afrique.

A.A.A

