Invité de la télévision nationale ce mardi 24 décembre 2019, le ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, a éclairé l’opinion publique sur ce qui a été fait par le gouvernement Talon en trois ans. Plus de 5 000 milliards FCFA ont été mobilisés à travers différentes composantes et de nombreuses actions ont été menées dans plusieurs secteurs.

Le Programme d’Actions du Gouvernement 2016-2021 a été présenté le 16 décembre 2016, soit huit mois après l’investiture du président Patrice Talon à la tête du pays. Intitulé « Bénin Révélé », le programme comporte 45 projets phares dans 9 secteurs stratégiques reposant sur des réformes structurelles profondes et un volume d’investissements massifs de 9.039 milliards de francs CFA.

Selon le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, « Ce qui a amené le PAG, c’est une réflexion dirigée par le Président de la République qui rappelle ce dicton populaire chez nous et un peu partout ailleurs. Celui qui ne sait pas là où il va, n’arrivera jamais nulle part ».

Dès le départ, explique-t-il, « le Président de la République a arrêté le principe de la planification. (...). Lorsque nous nous sommes présentés le 16 décembre 2016, beaucoup de gens se demandaient si c’était réalisable. Eh bien, c’est réalisable parce que nous y avons mis toute notre énergie ».

Un Plan National de Développement qui projette le Bénin à 2025 a été aussi réalisé puisque certaines actions sont appelées à se poursuivre après 2021.

Le PAG définit les projets prioritaires pour renforcer la démocratie, transformer structurellement l’économie du Bénin et améliorer les conditions de vie des populations.

Faisant le bilan à mi-parcours, le ministre d’Etat indique qu’à « ce jour, nous avons déjà mobilisé plus de 5 000 milliards FCFA à travers différentes composantes », par exemple avec nos propres économies. « Nous avons mobilisé davantage de ressources en termes budgétaires », précise-t-il.

Des dépenses ont été aussi rationnalisées à travers un certain nombre de mesures prises dès 2016 telles que : la réduction de l’effectif des cabinets ministériels, la réduction des dépenses de fonctionnement, les voyages officiels.

Ensuite, informe-t-il, « nous avons davantage mobilisé chez nos partenaires, qui voyant effectivement ce que nous faisons nous-mêmes avec nos propres efforts ont accepté de nous accompagner ; ce sont les bilatéraux et les multilatéraux ».

Enfin, poursuit Abdoulaye Bio Tchané, « nous avons à travers nos politiques, montré que nous sommes capables de mobiliser les ressources sur les marchés : régionaux et internationaux››.

A en croire le ministre du Plan et du Développement « Nous sommes en avance sur nos prévisions de mobilisation ».

Pour la réalisation du PAG, il est prévu un financement du secteur privé à hauteur de 61%. Le gouvernement béninois a donc mené plusieurs réformes. « Ces réformes ont donné la confiance à un certain nombre d’acteurs qui sont venus de plus en plus nombreux ».

« L’année dernière, pour la première fois dans notre pays, nous avons pu convaincre des groupes internationaux d’investir dans le domaine énergétique en mode PPP. Nous allons dans quelques jours adjuger aussi un certain nombre de contrats pour la construction d’IPP solaire. Nous avons aussi un gros industriel anglais qui investit dans une usine à Allada pour transformer et exporter des fruits d’ananas : c’est plus de mille emplois. Nous avons une grosse entreprise qui va investir pour produire plus de 15 000 tonnes de noix de cajou dans notre pays. Ce sont des projets qui étaient visés pour être financés par le secteur privé. Nous faisons régulièrement le point là-dessus », renseigne le ministre.

Bio Tchané déclare que par rapport au plan de travail, le gouvernement est largement en avance sur la mobilisation des ressources. « Si je prends ce qui était attendu de la mobilisation pour le secteur privé sur le quinquennat, nous sommes déjà à plus de 100% par rapport à ce qui est réalisé. Tout ça, c’est pour réaliser un certain nombre de choses qui commencent à être visibles dans les secteurs (...) », a-t-il indiqué.

Akpédjé AYOSSO

